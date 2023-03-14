Визуальная новелла Tron: Identity выходит 11 апреля

Осенью 2022 года компания Disney и студия Bithell Games, известная по The Solitaire Conspiracy, анонсировали детективную визуальную новеллу Tron Identity. А теперь назвали дату её релиза: 11 апреля игра появится на РС и Nintendo Switch.

Действие Tron: Identity происходит в новой Сети, забытой Создателем и развивающейся без вмешательства Пользователя. Её взлом ставит под угрозу будущее этой Сети. И нам предстоит выяснить, что было украдено и кто это совершил.

Игрокам предстоит расспросить подозреваемых и исследовать окружение, познакомиться с рядом необычных персонажей и решить, объединиться ли с ними, отвергнуть их предложения или даже разрушить их. И все принятые решения будут влиять на исход истории, у которой может быть множество финалов, хороших и не очень.