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20 минут назад

Визуальная новелла Tron: Identity выходит 11 апреля

Осенью 2022 года компания Disney и студия Bithell Games, известная по The Solitaire Conspiracy, анонсировали детективную визуальную новеллу Tron Identity. А теперь назвали дату её релиза: 11 апреля игра появится на РС и Nintendo Switch.

Визуальная новелла Tron: Identity выходит 11 апреля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие Tron: Identity происходит в новой Сети, забытой Создателем и развивающейся без вмешательства Пользователя. Её взлом ставит под угрозу будущее этой Сети. И нам предстоит выяснить, что было украдено и кто это совершил.

Игрокам предстоит расспросить подозреваемых и исследовать окружение, познакомиться с рядом необычных персонажей и решить, объединиться ли с ними, отвергнуть их предложения или даже разрушить их. И все принятые решения будут влиять на исход истории, у которой может быть множество финалов, хороших и не очень.

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