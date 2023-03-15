Опубликован первый геймплейный трейлер Hyper Light Breaker

Разработчики из Heart Machine опубликовали первый геймплейный трейлер Hyper Light Breaker и рассказали о том, что игра выйдет в ранний доступ Steam этой осенью.

Hyper Light Breaker — это новое приключение во вселенной Hyper Light, в которое можно будет играть как в одиночку, так и с друзьями, исследуя постоянно меняющийся трёхмерный мир и сражаясь с суровыми монстрами. Разработчики обещают глубокий сюжет и полную свободу передвижения — бег по стенам, ховерборд, планер и не только.