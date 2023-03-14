NCSoft анонсировала масштабную RTS под рабочим названием Project G

Компания NCSoft анонсировала свой новый проект, который пока что носит рабочее название Project G. Это широкомасштабная стратегия в реальном времени на движке Unreal Engine. Её собираются выпустить во всём мире на РС и мобильных устройствах.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит оказаться в вымышленном мире Пангея в роли властителя земель и военачальника. Мы будем развивать свои территории, строя здания, увеличивая население и собирая союзников. А повышая мощь собственной армии, мы сможем сражаться с монстрами и соперниками.

Судя по описанию, нас может ждать стратегия с онлайновыми возможностями, но о деталях разработчики пока не рассказывают. Увидеть фрагменты игрового процесса можно в дебютном трейлере: разработчики уверяют, что снят он непосредственно в игре.