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23 минуты назад

NCSoft анонсировала масштабную RTS под рабочим названием Project G

Игромания.ру

Компания NCSoft анонсировала свой новый проект, который пока что носит рабочее название Project G. Это широкомасштабная стратегия в реальном времени на движке Unreal Engine. Её собираются выпустить во всём мире на РС и мобильных устройствах.

NCSoft анонсировала масштабную RTS под рабочим названием Project G
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игрокам предстоит оказаться в вымышленном мире Пангея в роли властителя земель и военачальника. Мы будем развивать свои территории, строя здания, увеличивая население и собирая союзников. А повышая мощь собственной армии, мы сможем сражаться с монстрами и соперниками.

Судя по описанию, нас может ждать стратегия с онлайновыми возможностями, но о деталях разработчики пока не рассказывают. Увидеть фрагменты игрового процесса можно в дебютном трейлере: разработчики уверяют, что снят он непосредственно в игре.

Даты релиза у Project G пока что нет.

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