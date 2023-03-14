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26 минут назад

Россиянам заблокировали доступ к Clash of Clans

Елена Прошина

Разработчик мобильных игр Supercell заблокировал доступ к своей популярной стратегии Clash of Clans для игроков из России и Беларуси. Об этом сообщает «Чемпионат».

Уточняется, что компания объявила о приостановки деятельности в России ещё в 2022 году – тогда игры Supercell удалили из российских магазинов. Теперь компания начала блокировку пользователей по IP-адресу. При попытке зайти в игру из России или Беларуси пользователь сталкивается с ошибкой «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». При этом использование VPN с адресом из другой страны позволяет обойти проблему.

На данный момент в Supercell никак не прокомментировали ситуацию. Пользователи сети предполагают, что за Clash of Clans подобное ограничение может появиться в других популярных играх компании – Brawl Stars и Clash Royale.

Ранее стало известно, что компания Apple не станет продлевать договоры с российскими сервисными центрами.

Игры,Видео,Apple,
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