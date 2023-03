В PS Plus добавят 17 бесплатных игр

Sony представила полную подборку бесплатных игр для PS Plus в марте для разных уровней. Всего в список вошли 17 проектов, три из которых — игры с PlayStation 1. Они будут доступны подписчикам PS Plus уже 21 марта.

PS Plux Extra

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Life is Strange 2

Life Is Strange: True Colors

Neo: The World Ends with You