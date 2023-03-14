Отец заставил сына играть 17 часов подряд в игры в качестве наказания

Как объяснил мужчина, таким образом он хотел наказать ребенка за зависимость от смартфона. Как сообщают китайские СМИ, инцидент произошел в городе Шэнчжэнь. Отец обнаружил, что его сын тайно играет в телефон по ночам, вместо сна. После этого мужчина сообщил ребенку, что разрешает ему играть до следующего дня, но при одном условии - подростку запрещается спать. Кроме того, отец попросил у учителя сына, чтобы ребенку дали в школе выходной. Мужчина добавил, что разрешил школьнику лечь спать после 17-часового сеанса игры в телефон, так как мальчик извинился и осознал свою ошибку.