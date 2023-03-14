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1 час назад

Отец заставил сына играть 17 часов подряд в игры в качестве наказания

Газета.Ru

В Китае отец заставил 11-летнего сына играть в мобильные игры 17 часов подряд, пишет Mothership.

Отец заставил сына играть 17 часов подряд в игры в качестве наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил мужчина, таким образом он хотел наказать ребенка за зависимость от смартфона. Как сообщают китайские СМИ, инцидент произошел в городе Шэнчжэнь. Отец обнаружил, что его сын тайно играет в телефон по ночам, вместо сна. После этого мужчина сообщил ребенку, что разрешает ему играть до следующего дня, но при одном условии - подростку запрещается спать. Кроме того, отец попросил у учителя сына, чтобы ребенку дали в школе выходной. Мужчина добавил, что разрешил школьнику лечь спать после 17-часового сеанса игры в телефон, так как мальчик извинился и осознал свою ошибку.

Кроме того, подросток написал расписку, что больше такого не повторится. После того, как мужчина рассказал в соцсетях о своем методе воспитания, комментаторы раскритиковали его за такой подход. Однако китаец ответил, что у сына хорошая физическая подготовка, поэтому наказание не скажется на его здоровье. Правда, отец все-таки не советует другим родителям повторять этот прием.

Ранее в Китае школьник сбежал из дома после критики родителей за плохую оценку на экзамене.

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