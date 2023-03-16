Российская студентка написала диплом на тему «язык дотеров» в Dota 2

Студентка Красноярского института филологии и языковой коммуникации Дарья Иващенко написала 132-страничную дипломную работу по языку дотеров. В своём исследовании девушка глубоко изучила речь русских геймеров, которые увлекаются игрой Dota 2. Полная версия диплома доступна на сайте Сибирского федерального университета.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Выпускная квалификационная работа представлена в объёме 132 страниц, включает в себя 53 иллюстрации, три диаграммы, одну схему, три приложения, а также список использованной литературы, состоящий из 78 источников. Объектом исследования является речь русскоговорящих людей, увлечённых многопользовательской онлайн-игрой Defense Of The Ancients 2 (Дота 2) — дотеров».

Дарья в своей работе пришла к выводу, что в речи любителей Dota 2 преобладают названия предметов и персонажей, а также специальная терминология нашумевшей игры Valve.

Скриншот с примером речи поклонников Dota 2

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Дарья также составила словник игровых обозначений и словарь игроков в Dota 2. Он предназначен тем, кто хочет изучить лексику поклонников игры. Научный руководитель поставил Иващенко оценку «Отлично».

Словарь игроков в Dota 2