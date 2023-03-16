Valve выпустила обновление клиента Steam Deck

Компания Valve выпустила свежее обновление клиента Steam Deck в стабильной версии. Оно включает в себя все изменения и улучшения, которые тестировались в бете и ранних сборках.

Главным нововведением стала функция передачи файлов игр по локальной сети. С её помощью можно копировать файлы установки и обновлений игр Steam с одного PC на другой без необходимости загружать их с серверов данных через интернет. Это позволяет сократить интернет-трафик и ускорить установку или обновление. Подробнее о функции (на русском языке) можно узнать здесь.