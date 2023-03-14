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20 минут назад

Steam-версия Battlefield 2042 временно стала бесплатной

Игромания.ру

Компания EA объявила о начале бесплатного доступа к Battlefield 2042. Играть без покупки можно до 16 марта, а разработчики предлагают опробовать новинки четвёртого сезона.

Steam-версия Battlefield 2042 временно стала бесплатной
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Также во время мероприятия будет проводиться большое количество прямых трансляций, а заинтересовавшиеся смогут приобрести проект по крупной скидке 70%. Увы, официально опробовать игру пользователи из России не смогут, поскольку издатель ограничил продажи своего контента в стране.

Ранее разработчики показали трейлер игрового процесса нового сезона, а игроки нашли пасхалку, связанную с Mirror's Edge, на свежей карте.

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