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48 минут назад

PS5 Pro выйдет в конце 2024 года – Хендерсон

Чемпионат.comиещё 2

Издание Insider Gaming со ссылкой на собственные источники сообщило, что Sony работает над PlayStation 5 Pro.

PS5 Pro может выйти в конце 2024 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Подробностей о PS5 Pro пока вообще нет, но уже известно, что производитель хочет выпустить приставку до конца 2024 года. Среди основных целей, судя по известным патентам, улучшение трассировки лучей в видеоиграх.

В 2023 году должна выйти версия PlayStation 5 со встроенным дисководом. Ожидается, что со временем она заменит текущие модели, таким образом Sony планирует снизить затраты на производство консоли.

В начале января Sony заявила, что PS5 перестала быть дефицитным товаром. По данным компании, теперь найти и купить приставку в розничных магазинах всего мира стало гораздо проще, чем раньше.

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