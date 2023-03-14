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8 минут назад

Загрузить ремейк Resident Evil 4 можно будет за два дня до релиза

Чемпионат.comиещё 1

Журналисты издание Twisted Voxel сообщили, что в PS Store обновила информация о том, когда предзаказавшие ремейк Resident Evil 4 смогут его загрузить. Скачать игру предварительно можно будет 22 марта.

Загрузить ремейк Resident Evil 4 можно будет за 2 дня до релиза
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Предварительная загрузка будет осуществляться с предустановленным обновлением 1.02 для тех, кто купил цифровую копию игры. А тем, кто купил проект на диске, необходимо будет загрузить обновление в размере 4 ГБ.

Ремейк Resident Evil 4 будет следовать оригинальному тайтлу, однако в игре появятся некоторые свежие элементы, чтобы разнообразить геймплей и даже сюжет. Ожидаются как минимум новые типы врагов и другие важные детали.

Релиз игры состоится 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. На Xbox One проект не выйдет.

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