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30 минут назад

Президент Nintendo of America уверен, что Switch сможет прожить ещё несколько лет

Игромания.ру

Президент Nintendo of America Дуг Боузер рассказал о том, что компания по-прежнему «оптимистично настроена в отношении оригинальной Nintendo Switch».

Президент Nintendo of America рассказал о судьбе Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Спрос на консоль всё ещё есть, и, благодаря своей уникальности, она может «демонстрировать высокую производительность в течение следующих нескольких лет». Поэтому у Nintendo пока нет новостей о новых устройствах.

Напомним, что в этом году обладателей Switch ждут Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Minecraft Legends и другие проекты. Кроме того, в разработке находятся Metroid Prime 4 и Detective Pikachu 2.

Кстати, Боузер ожидает, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom полностью оправдает свой высокий ценник в 70 долларов. Долгожданное приключение выходит на Switch 12 мая.

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