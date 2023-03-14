Президент Nintendo of America рассказал о судьбе Switch

Президент Nintendo of America Дуг Боузер рассказал о том, что компания по-прежнему «оптимистично настроена в отношении оригинальной Nintendo Switch».
Спрос на консоль всё ещё есть, и, благодаря своей уникальности, она может «демонстрировать высокую производительность в течение следующих нескольких лет». Поэтому у Nintendo пока нет новостей о новых устройствах.
Напомним, что в этом году обладателей Switch ждут Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Minecraft Legends и другие проекты. Кроме того, в разработке находятся Metroid Prime 4 и Detective Pikachu 2.
Кстати, Боузер ожидает, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom полностью оправдает свой высокий ценник в 70 долларов. Долгожданное приключение выходит на Switch 12 мая.