Бюджет Forspoken мог превышать 100 млн долларов

Похоже, что бюджет фантастического ролевого экшена Forspoken от Square Enix превышал 100 млн долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Информацию обнаружили на странице руководителя сюжетной группы новинки Эллисон Раймер на LinkedIn. Она занималась основной историей, деталями вселенной и дополнительным контентом Forspoken, бюджет которой как раз и перевалил за 100 млн долларов.

Ранее стало известно, что над изначальной концепцией Forspoken работал сценарист Гэри Уитта, который трудился над «Изгоем-один» и игрой по «Ходячим мертвецам» от Telltale. Но, по словам автора, от его идей в свежем проекте осталось лишь название.

А в отчёте для инвесторов Square Enix раскрыла, что стартовые продажи Forspoken не оправдали ожиданий компании. И в прошлом разработчики из Luminous Productions объявили о слиянии с той же Square Enix.