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56 минут назад

Бюджет Forspoken мог превышать 100 млн долларов

Игромания.ру

Похоже, что бюджет фантастического ролевого экшена Forspoken от Square Enix превышал 100 млн долларов.

Бюджет Forspoken мог превышать 100 млн долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Информацию обнаружили на странице руководителя сюжетной группы новинки Эллисон Раймер на LinkedIn. Она занималась основной историей, деталями вселенной и дополнительным контентом Forspoken, бюджет которой как раз и перевалил за 100 млн долларов.

Ранее стало известно, что над изначальной концепцией Forspoken работал сценарист Гэри Уитта, который трудился над «Изгоем-один» и игрой по «Ходячим мертвецам» от Telltale. Но, по словам автора, от его идей в свежем проекте осталось лишь название.

А в отчёте для инвесторов Square Enix раскрыла, что стартовые продажи Forspoken не оправдали ожиданий компании. И в прошлом разработчики из Luminous Productions объявили о слиянии с той же Square Enix.

При этом создатели продолжают улучшать собственный проект — очередной свежий патч, к примеру, улучшил производительность. Релиз самой Forspoken состоялся 24 января для PS5 и PC.

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