Hogwarts Legacy продолжает лидировать в рознице Британии

Согласно свежему чарту розницы Великобритании, первое место по-прежнему занимает Hogwarts Legacy. Сообщается, что большая часть физических продаж, 83%, приходится на версии для PlayStation 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

А вот новинка прошлой недели Wo Long: Fallen Dynasty, дебютировавшая на восьмом месте в чарте, опустилась на двадцать пять позиций и теперь занимает 33-ю строчку.

В остальном топ-10 остался без сильных изменений — вернулись Nintendo Switch Sports и Animal Crossing: New Horizons, но покинула Kirby's Return To Dream Land Deluxe. А вот Grand Theft Auto V поднялась с десятой строчки на шестую, благодаря продажам PS5-версии.

Чарт с 5 по 11 марта

(в скобках указано место на прошлой неделе)