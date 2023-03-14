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30 минут назад

Hogwarts Legacy продолжает лидировать в рознице Британии

Игромания.ру

Согласно свежему чарту розницы Великобритании, первое место по-прежнему занимает Hogwarts Legacy. Сообщается, что большая часть физических продаж, 83%, приходится на версии для PlayStation 5.

Hogwarts Legacy продолжает лидировать в рознице Британии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А вот новинка прошлой недели Wo Long: Fallen Dynasty, дебютировавшая на восьмом месте в чарте, опустилась на двадцать пять позиций и теперь занимает 33-ю строчку.

В остальном топ-10 остался без сильных изменений — вернулись Nintendo Switch Sports и Animal Crossing: New Horizons, но покинула Kirby's Return To Dream Land Deluxe. А вот Grand Theft Auto V поднялась с десятой строчки на шестую, благодаря продажам PS5-версии.

Чарт с 5 по 11 марта

(в скобках указано место на прошлой неделе)

  1. Hogwarts Legacy (1);
  2. FIFA 23 (3);
  3. Mario Kart 8 Deluxe (5);
  4. Metroid Prime Remastered (2);
  5. God of War Ragnarok (4);
  6. Grand Theft Auto V (10);
  7. Minecraft для Switch (9);
  8. Call of Duty: Modern Warfare II (7);
  9. Nintendo Switch Sports (11);
  10. Animal Crossing: New Horizons (13).
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