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1 час назад

Глава Xbox Фил Спенсер прошёл Hellblade: Senuaʼs Sacrifice на 100%

Игромания.ру

Глава Xbox Фил Спенсер похвалился прохождением Hellblade: Senuaʼs Sacrifice на 100%. Вернуться в игру его вдохновил недавний визит в Ninja Theory, где он смог ознакомиться с ходом разработки Senua's Saga: Hellblade II.

Глава Xbox Фил Спенсер прошёл Hellblade: Senuaʼs Sacrifice на 100%
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игромания.ру

Senuaʼs Sacrifice вышла в 2017 году, но Спенсер отмечает, что игра по-прежнему «очень хорошо держится, отлично выглядит и отлично звучит». Что касается сиквела, то его релиз, по слухам, можно ожидать только после выхода Starfield, но до выхода Avowed.

Напомним также, что до Senuaʼs Sacrifice Спенсер успел получить все доступные достижения в казуальной выживалке Vampire Survivors. А ещё в последнее время глава Xbox много играл в Hi-Fi Rush и Age of Empires 2.

Игры,Фил Спенсер,
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