Глава Xbox Фил Спенсер прошёл Hellblade: Senuaʼs Sacrifice на 100%

Глава Xbox Фил Спенсер похвалился прохождением Hellblade: Senuaʼs Sacrifice на 100%. Вернуться в игру его вдохновил недавний визит в Ninja Theory, где он смог ознакомиться с ходом разработки Senua's Saga: Hellblade II.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

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Senuaʼs Sacrifice вышла в 2017 году, но Спенсер отмечает, что игра по-прежнему «очень хорошо держится, отлично выглядит и отлично звучит». Что касается сиквела, то его релиз, по слухам, можно ожидать только после выхода Starfield, но до выхода Avowed.