В Nintendo объяснили высокую цену на The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продаётся за $ 70. Это первая игра Nintendo по такой цене. Для многих игроков цена кажется завышенной, однако президент Nintendo of America Дуг Боузер обратного мнения.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжит события The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра выйдет 12 мая только для Nintendo Switch — это будет первая крупная игра Nintendo в этом году.