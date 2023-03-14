В Nintendo объяснили высокую цену на The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продаётся за $ 70. Это первая игра Nintendo по такой цене. Для многих игроков цена кажется завышенной, однако президент Nintendo of America Дуг Боузер обратного мнения.

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По словам Боузера, за свою цену игра подарит игрокам уникальный опыт, который точно приведёт игроков в восторг, поэтому цена в $ 70 вполне оправдана.

«Мы смотрим на это с той стороны, что может предложить игра. Я думаю, фанатам игра подарит глубокий и захватывающий опыт. Цена отражает тип опыта, который гарантировано получат фанаты».