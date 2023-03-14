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18 минут назад

Nintendo: высокая цена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom оправдает себя

Чемпионат.com

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продаётся за $ 70. Это первая игра Nintendo по такой цене. Для многих игроков цена кажется завышенной, однако президент Nintendo of America Дуг Боузер обратного мнения.

В Nintendo объяснили высокую цену на The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Боузера, за свою цену игра подарит игрокам уникальный опыт, который точно приведёт игроков в восторг, поэтому цена в $ 70 вполне оправдана.

«Мы смотрим на это с той стороны, что может предложить игра. Я думаю, фанатам игра подарит глубокий и захватывающий опыт. Цена отражает тип опыта, который гарантировано получат фанаты».

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжит события The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра выйдет 12 мая только для Nintendo Switch — это будет первая крупная игра Nintendo в этом году.

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