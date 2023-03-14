Blizzard передумал добавлять Diablo 4 в Game Pass

Род Фергюссон, продюсер серии Diablo, рассказал о том, что Blizzard не планирует добавлять Diablo IV в Game Pass. Похоже, что некоторые фанаты надеялись на обратное, поэтому не раз интересовались у разработчиков о возможном появлении игры в сервисе.

Вместе с этим Фергюссон напомнил о скором старте открытого бета-тестирования Diablo IV, ранний доступ к которому откроется уже 17 марта: с 17 (19:00 МСК) по 20 марта (22:00 МСК) — ранний доступ к бета-тесту для предзаказавших игру; с 24 (19:00 МСК) по 27 марта (22:00 МСК) — открытая бета для всех остальных.

Фергюссон также признался, что команде приятно видеть ажиотаж вокруг волчонка из декоративного набора, который можно получить во время прохождения беты. Кстати, ранее разработчики выпустили часовой ролик, посвящённый спящему питомцу.