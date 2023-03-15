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40 минут назад

Atomic Heart почти вдвое чаще упоминали в Telegram, чем Hogwarts Legacy

Газета.Ruиещё 1

Агентство TGStat проанализировало количество упоминаний в Telegram игр Atomic Heart и Hogwarts Legacy, релиз которых состоялся в феврале. Как оказалось, российский проект почти вдвое обошел игру от американской студии Avalanche Software.

Atomic Heart обошла Hogwarts Legacy по числу упоминаний в Telegram
Фото: VK Play/Avalanche StudiosVK Play/Avalanche Studios

При анализе использовались следующие критерии для анализа — только русскоязычные публикации от пользователей из России, двухнедельный период с момента релиза игры и отсутствие учета рекламных постов. Если Hogwarts Legacy упомянули в Telegram-постах 6605 раз, то Atomic Heart присутствовала в 11887 публикациях, что почти в два раза больше, чем у конкурента.

Релиз Atomic Heart от российской студии Mundfish состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На территории России и стран СНГ она распространяется через VK Play.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Mundfish подтвердила планы о создании Atomic Heart 2. Вместе с тем разработчики заявили, что в данный момент ведется работа над четырьмя дополнениями к Atomic Heart, которые были анонсированы ранее.

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