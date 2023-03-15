Atomic Heart обошла Hogwarts Legacy по числу упоминаний в Telegram

Агентство TGStat проанализировало количество упоминаний в Telegram игр Atomic Heart и Hogwarts Legacy, релиз которых состоялся в феврале. Как оказалось, российский проект почти вдвое обошел игру от американской студии Avalanche Software.

Фото: VK Play/Avalanche Studios VK Play/Avalanche Studios

При анализе использовались следующие критерии для анализа — только русскоязычные публикации от пользователей из России, двухнедельный период с момента релиза игры и отсутствие учета рекламных постов. Если Hogwarts Legacy упомянули в Telegram-постах 6605 раз, то Atomic Heart присутствовала в 11887 публикациях, что почти в два раза больше, чем у конкурента.

Релиз Atomic Heart от российской студии Mundfish состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. На территории России и стран СНГ она распространяется через VK Play.