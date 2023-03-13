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1 час назад

Издатель Daedalic Entertainment объявил скидки до 90% на свои проекты в Steam

Игромания.ру

Немецкий издатель Daedalic Entertainment запустил масштабные распродажи своих игр в сервисе Steam. Акционные предложения будут действовать по 16 марта 21:00 МСК.

Издатель Daedalic Entertainment объявил скидки до 90% на свои проекты в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К примеру, культовую стратегию Shadow Tactics: Blades of the Shogun можно забрать со скидкой 90%. Также в акции участвует проекты Iratus: Lord of the Dead и Unrailed. Их стоимость снижена на 80% и 66% соответственно.

Ещё в распродаже участвуют нарисованная чернилами стратегия Inkulinati, приключенческая головоломка Life of Delta, приключение Children of Silentown, а также симуляторы магната зельеварения Potion Tycoon и управления частным охранным агентством Rough Justice ‘84.

Кроме того, ценник снизился на научно-фантастический симулятор подводной лодки Barotrauma, который вышел из раннего доступа. Игроки смогут завершить сюжетную кампанию и узнать, что станет с командой подлодки на радиоактивном спутнике Юпитера.

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