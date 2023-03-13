Blizzard объявила точное время запуска серверов беты Diablo 4

Компания Blizzard Entertainment опубликовала детальное руководство для участников открытого бета-теста своей новой игры Diablo 4.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Предзагрузка для предзаказавших Diablo IV станет доступна 15 марта в 19:00, для всех желающих — ровно через неделю, 22 марта в 19:00 по московскому времени.

Также разработчики раскрыли точное время начала бета-теста. Сервера будут открыты:

Во время тестирования игроки смогут собрать три уникальные награды, которые станут доступны на релизе Diablo 4: звание «Первая жертва» за достижение Киовашада, а также звание «Ранний путник» и декоративный предмет «Рюкзак с волчонком Бетой» за прокачку персонажа до 20-го уровня.