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1 час назад

Blizzard объявила точное время запуска серверов беты Diablo 4

Чемпионат.com

Компания Blizzard Entertainment опубликовала детальное руководство для участников открытого бета-теста своей новой игры Diablo 4.

Blizzard объявила точное время запуска серверов беты Diablo 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Предзагрузка для предзаказавших Diablo IV станет доступна 15 марта в 19:00, для всех желающих — ровно через неделю, 22 марта в 19:00 по московскому времени.

Также разработчики раскрыли точное время начала бета-теста. Сервера будут открыты:

Во время тестирования игроки смогут собрать три уникальные награды, которые станут доступны на релизе Diablo 4: звание «Первая жертва» за достижение Киовашада, а также звание «Ранний путник» и декоративный предмет «Рюкзак с волчонком Бетой» за прокачку персонажа до 20-го уровня.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет.

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