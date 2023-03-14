Naughty Dog обновила системные требования The Last of Us Part I для PC
Naughty Dog обновила системные требования PC-версии The Last of Us: Part I, которые ранее публиковала в блоге PlayStation.
Из списка убрали несуществующую видеокарту Radeon RX 5800 XT, заменив её на Radeon RX 5700 XT, а в минимальные требования добавили AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB. Кроме того, в разделе «ультра» для 4К-разрешения теперь указана Radeon RX 7900 XTX — до этого там стояла Radeon RX 7900 XT.
Обновлённые системные требования
А ещё, похоже, что PC-версией The Last of Us: Part I занималась Iron Galaxy Studios — логотип студии появился на изображении с обновлёнными системными требованиями. В послужном списке Iron Galaxy можно найти как самостоятельные проекты, так и многочисленные порты — от печально известного PC-порта Batman: Arkham Knight до прошлогодней коллекции «Uncharted: Наследие воров».
Релиз The Last of Us: Part I на персональных компьютерах состоится 28 марта. Подробную информацию об особенностях PC-версии можно найти здесь.