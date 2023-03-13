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58 минут назад

IO Interactive не планирует анонс новой части Hitman

Игромания.ру

В начале года мы услышали, что студия IO Interactive превратила три своих проекта в один: Hitman, Hitman 2 и Hitman 3 теперь продаются как единый набор Hitman: World of Assassination. Это был ожидаемый шаг, ведь карты и миссии из старых игр были доступны в новых частях на правах «Наследия», и оставалось лишь официально объединить всё в единый мир Агента 47.

IO Interactive не планирует анонс новой части Hitman
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В интервью Eurogamer представители IOI предупредили, что ещё не закончили с экспериментами. И до того, как разработчики анонсируют новую крупную часть серии Hitman, они намерены выжать всё, что можно, из имеющейся формулы и проверить все свои задумки.

Совладелец и главный творческий директор IOI Кристиан Элвердам сказал, что World of Assassination представляет собой великолепную платформу. И она еще не настолько изучена, чтобы разработчики могли точно сформулировать, какой должна быть песочница, которую они хотят выстроить в новой игре серии Hitman.

В настоящее время силы студии направлены на другой проект: некоторое время назад стало известно, что IO Interactive получила лицензию на создание игры про Джеймса Бонда. И лишь после того, как работа над Project 007 будет завершена (предположителдьно в 2025 году), студия может вернуться к своему любимому герою и анонсировать нечто новое из мира Hitman.

Игры,Джеймс Бонд,
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