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1 час назад

Состоялся релиз документального фильма о создании The Last of Us Part I

Игромания.руиещё 2

Авторы YouTube-канала Noclip представили документальное видео о The Last of Us Part I, в котором приняли участие и создатели обновлённой версии игры.

Состоялся релиз документального фильма о The Last of Us Part I
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сам ролик поделён на несколько глав, которые рассказывают об отдельных элементах оригинала, которые подверглись изменениям — визуальной составляющей, поведении искусственного интеллекта, производительности и звуке.Изначальной «отправной точкой» для создания ремейка стали флэшбеки из сиквела. Создатели начали размышлять о том, как бы подтянуть весь оригинал на технический уровень подобных сцен, что в итоге и привело к созданию Part I.

При этом теперь уже не нужно было учитывать ограничения платформы, как это произошло в период PS3 — сейчас в распоряжении авторов оказалось намного больше мощностей. Они даже в шутку называют новую версию проекта «ультимативным патчем».

Релиз The Last of Us Part I состоялся на PS5 ещё в сентябре 2022 года, а уже 28 марта игра выйдет на PC — недавно появились её обновлённые системные требования.

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