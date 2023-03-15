Состоялся релиз документального фильма о The Last of Us Part I

Авторы YouTube-канала Noclip представили документальное видео о The Last of Us Part I, в котором приняли участие и создатели обновлённой версии игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сам ролик поделён на несколько глав, которые рассказывают об отдельных элементах оригинала, которые подверглись изменениям — визуальной составляющей, поведении искусственного интеллекта, производительности и звуке.Изначальной «отправной точкой» для создания ремейка стали флэшбеки из сиквела. Создатели начали размышлять о том, как бы подтянуть весь оригинал на технический уровень подобных сцен, что в итоге и привело к созданию Part I.

При этом теперь уже не нужно было учитывать ограничения платформы, как это произошло в период PS3 — сейчас в распоряжении авторов оказалось намного больше мощностей. Они даже в шутку называют новую версию проекта «ультимативным патчем».