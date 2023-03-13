Симулятор космической подлодки Barotrauma покинул ранний доступ

Издательство Daedalic Entertainment объявило о релизе двухмерной выживалки с элементами ролевой игры Barotrauma. Игра студий FakeFish и Undertow Games вышла в ранний доступ Steam в июне 2019 года, и сегодня она обновляется до версии 1.0.
Игроки Barotrauma смогут завершить сюжетную кампанию и узнать, что станется с командой нашей подлодки на радиоактивном спутнике Юпитера. Ранее самые отважные исследователи могли получить временную концовку, но теперь она удалена и нас ждёт истинный финал.
Разработчики дополнительно улучшили оптимизацию и синхронизацию в сетевом режиме, а также переработали систему фракций. Мы узнаем новые сюжеты о политических и военных организациях Коалиции Европы и Юпитерских сепаратистах, а также о религиозной секте Церковь паразита и странном культе Дети красного носа.