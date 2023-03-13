Слэшер Last Epoch поставил рекорд посещаемости после появления мультиплееера

Создатели ролевого боевика Last Epoch объявили о новом рекорде посещаемости: вчера, 12 марта, в игре одновременно оказался 40 591 уникальный пользователь. Особенность достижения в том, что игра появилась в 2019 году, и предыдущий рекорд, около 6000 игроков, был поставлен два года назад.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Всплеск интереса к не самой популярной игре произошёл после выхода патча 0.9, в котором разработчики представили давно запрашиваемую функцию: мультиплеерный режим. Помимо этого, авторы добавили ряд моделей юнитов, новые наборы доспехов, анимации и визуальные эффекты, а также карты и переработанные зоны.

Пока что мультиплеерные возможности находятся в статусе бета-версии. Но игроки с восторгом откликнулись на их появление: в данный момент в игре находится 20 721 человек.