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16 минут назад

Слэшер Last Epoch поставил рекорд посещаемости после появления мультиплееера

Игромания.ру

Создатели ролевого боевика Last Epoch объявили о новом рекорде посещаемости: вчера, 12 марта, в игре одновременно оказался 40 591 уникальный пользователь. Особенность достижения в том, что игра появилась в 2019 году, и предыдущий рекорд, около 6000 игроков, был поставлен два года назад.

Слэшер Last Epoch поставил рекорд посещаемости после появления мультиплееера
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всплеск интереса к не самой популярной игре произошёл после выхода патча 0.9, в котором разработчики представили давно запрашиваемую функцию: мультиплеерный режим. Помимо этого, авторы добавили ряд моделей юнитов, новые наборы доспехов, анимации и визуальные эффекты, а также карты и переработанные зоны.

Пока что мультиплеерные возможности находятся в статусе бета-версии. Но игроки с восторгом откликнулись на их появление: в данный момент в игре находится 20 721 человек.

Last Epoch всё ещё пребывает в раннем доступе Steam, и выпустить её планируют в этом году. Купить игру можно за 1200 рублей.

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