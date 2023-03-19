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31 минуту назад

Поразительная подборка косплея — по отличным играм и аниме

Чемпионат.com

Шикарные образы из «Атаки титанов», «Ведьмака», Dragon Age и «Человека-бензопилы».

1/15 Косплей «Атака титанов», модель Ксана Станкевич, фотограф alens photo
Фото: Чемпионат.com
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2/15 Косплей «Атака титанов», модель Ксана Станкевич, фотограф alens photo
Фото: Чемпионат.com
3/15 Косплей «Атака титанов», модель Ксана Станкевич, фотограф alens photo
Фото: Чемпионат.com
4/15 Косплей «Ведьмак 2», модель Reilin, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
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5/15 Косплей «Ведьмак 2», модель Reilin, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
6/15 Косплей «Ведьмак 2», модель Reilin, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
7/15 Косплей «Человек-бензопила», модель AGflower, фотограф Мурзик
Фото: Чемпионат.com
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8/15 Косплей «Человек-бензопила», модель AGflower, фотограф Мурзик
Фото: Чемпионат.com
9/15 Косплей «Человек-бензопила», модель AGflower, фотограф Мурзик
Фото: Чемпионат.com
10/15 Косплей Dragon Age, модель Juk, фотограф Tim·Tim
Фото: Чемпионат.com
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11/15 Косплей Dragon Age, модель Juk, фотограф Tim·Tim
Фото: Чемпионат.com
12/15 Косплей Dragon Age, модель Juk, фотограф Tim·Tim
Фото: Чемпионат.com
13/15 Косплей Cyberpunk: Edgerunners, модель Марина Монталь, фотограф Дмитрий Клайтон
Фото: Чемпионат.com
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14/15 Косплей Cyberpunk: Edgerunners, модель Марина Монталь, фотограф Дмитрий Клайтон
Фото: Чемпионат.com
15/15 Косплей Cyberpunk: Edgerunners, модель Марина Монталь, фотограф Дмитрий Клайтон
Фото: Чемпионат.com

В нашей новой подборке косплея делимся шикарными образами из «Атаки титанов», Chainsaw Man и Cyberpunk Edgerunners, а также потрясающими работами по «Ведьмаку» и Dragon Age.

«Атака титанов»

На этой неделе вышел спецвыпуск культового аниме, который поднял ставки ещё выше. Одну из главных ролей в нём сыграла Микаса — её образ и воплотила Ксана Станкевич. Фото: alens photo.

«Ведьмак 2»

Третья часть приключений Геральта из Ривии, безусловно, стала самой популярной игрой во франшизе, однако косплеерши продолжают возвращаться к образам из «Убийц королей». Reilin показала свою версию Трисс Меригольд, а KIRA вновь впечатлила своей работой со светом и спецэффектами.

«Человек-бензопила»

Аниме Chainsaw Man произвело большой фурор в том числе благодаря Макиме — одной из главных героинь шоу. AGflower представила свою версию знойного персонажа. Фото: Мурзик.

Dragon Age

Bioware всё никак не покажет первый геймплей Dragon Age: Dreadwolf, а ведь игроки и косплеерши очень ждут выход продолжения. Juk показала свою версию ведьмы Морриган, которая наверняка появится и в будущей части серии. Фото: Tim·Tim.

Cyberpunk: Edgerunners

Недавно «Бегущих по краю» назвали лучшим аниме 2022 года. Важную роль в победе сыграла Люси, которая уже успела стать любимицей всего интернета. Марина Монталь перевоплотилась в знаменитую героиню в виде пасхального образа. Фото: Дмитрий Клайтон.

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