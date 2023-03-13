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1 час назад

Сегодня «Ведьмак 3: Дикая Охота» должна получить новый патч

Игромания.руиещё 2

Директор по взаимодействию с сообществом CD Projekt RED рассказал, что сегодня для «Ведьмак 3: Дикая Охота» должен выйти очередной патч. Обновление ждёт обладателей игры на всех платформах, за исключением Nintendo Switch.

«Ведьмак 3: Дикая Охота» должна получить новый патч 13 марта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Никаких подробностей о нововведениях или исправлениях нет (информацией поделятся одновременно с релизом обновления), но известно о размере патча. На PC его вес составит около 2 ГБ, а на консолях придётся скачивать от 10 до 20 ГБ.

Ранее разработчики делились планами по обновлениям для некстген-версии. Кроме того, автор крупного мода по улучшению графики «Ведьмака» выпустил первую версию аналогичной модификации для Cyberpunk 2077.

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