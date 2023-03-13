«Ведьмак 3: Дикая Охота» должна получить новый патч 13 марта

Директор по взаимодействию с сообществом CD Projekt RED рассказал, что сегодня для «Ведьмак 3: Дикая Охота» должен выйти очередной патч. Обновление ждёт обладателей игры на всех платформах, за исключением Nintendo Switch.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Никаких подробностей о нововведениях или исправлениях нет (информацией поделятся одновременно с релизом обновления), но известно о размере патча. На PC его вес составит около 2 ГБ, а на консолях придётся скачивать от 10 до 20 ГБ.