«Ведьмак 3: Дикая Охота» должна получить новый патч 13 марта

Директор по взаимодействию с сообществом CD Projekt RED рассказал, что сегодня для «Ведьмак 3: Дикая Охота» должен выйти очередной патч. Обновление ждёт обладателей игры на всех платформах, за исключением Nintendo Switch.
Никаких подробностей о нововведениях или исправлениях нет (информацией поделятся одновременно с релизом обновления), но известно о размере патча. На PC его вес составит около 2 ГБ, а на консолях придётся скачивать от 10 до 20 ГБ.
Ранее разработчики делились планами по обновлениям для некстген-версии. Кроме того, автор крупного мода по улучшению графики «Ведьмака» выпустил первую версию аналогичной модификации для Cyberpunk 2077.