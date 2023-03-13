Создатель Atomic Heart рассказал о грядущей книге и новом оружии в DLC

Основатель компании Mundfish Роберт Багратуни пообщался с поклонниками в голосовом чате и ответил на ряд вопросов о будущем развитии проекта Atomic Heart. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: Mundfish Mundfish

Как оказалось, в планах разработчика есть книга-предыстория на 300 страниц, которая раскроет некоторые подробности лора игры. Кроме того, готовится релиз второго альбома с «советскими» саундтреками.

DLC к основной игре находится в процессе создания, оно станет продолжением истории и будет выполнено «в виде сериала». Подробности о дополнении появятся чуть позже вместе с анонсом. Багратуни заявил, что готов добавить в DLC роботов Tesla, если Илон Маск даст на то согласие. Также в DLC появится оружие, вырезанное из оригинальной игры, которое не успели доделать до релиза.