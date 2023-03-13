Авторы Genshin Impact резко изменили нового персонажа

Авторитетный инсайдер Team China сообщил, что разработчики Genshin Impact существенно изменили девушку с кошачьими ушками — играбельного персонажа, который должен был выйти в конце мая с патчем 3.7.

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Изначально предполагалось, что мечница из Инадзумы будет владеть силой элемента Гео, но теперь бета-тестеры утверждают, что её стихия — Дендро. Зовут девушку теперь иначе: не Момоко, а Кирара. Редкость персонажа тоже изменилась — с пяти звёзд до четырёх.

При этом основные детали геймплея остались неизменными. Навык Кирары создаёт щит, а созвездия усилят её ультимейт. Также девушка сможет карабкаться по стенам без затраты выносливости — судя по всему, это пассивный навык.