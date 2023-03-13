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1 час назад

Инсайдеры сообщили, что авторы Genshin Impact резко изменили нового персонажа

Чемпионат.com

Авторитетный инсайдер Team China сообщил, что разработчики Genshin Impact существенно изменили девушку с кошачьими ушками — играбельного персонажа, который должен был выйти в конце мая с патчем 3.7.

Авторы Genshin Impact резко изменили нового персонажа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально предполагалось, что мечница из Инадзумы будет владеть силой элемента Гео, но теперь бета-тестеры утверждают, что её стихия — Дендро. Зовут девушку теперь иначе: не Момоко, а Кирара. Редкость персонажа тоже изменилась — с пяти звёзд до четырёх.

При этом основные детали геймплея остались неизменными. Навык Кирары создаёт щит, а созвездия усилят её ультимейт. Также девушка сможет карабкаться по стенам без затраты выносливости — судя по всему, это пассивный навык.

Релиз обновления 3.7 в Genshin Impact намечен на 24 мая. Перед ним игра получит ещё один крупный апдейт — 3.6 выйдет в середине апреля и, скорее всего, добавит новую игровую область, а также героев Бай Чжу и Кавеха.

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