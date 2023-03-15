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54 минуты назад

Фанат создал вступление Resident Evil 4 в виде LEGO

Чемпионат.comиещё 2

На канале Cara Aleatório вышло видео, автор которого показал, как бы выглядела Resident Evil 4 в виде LEGO. В ролике можно увидеть вступление тайтла и даже небольшую часть геймплея, в которой Леон сражается с деревенскими жителями.

Фанат создал вступление Resident Evil 4 в виде LEGO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Создатель ролика решил сделать его в честь скорого релиза ремейка Resident Evil 4. На создание видео автору потребовалось около 3 тыс. изображений и более месяца.

Видео доступно на YouTube-канале Cara Aleatório. Права на видео принадлежат Cara Aleatório, Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Xbox One проект пропустит. Игра будет следовать оригиналу, однако авторы добавят некоторые свежие элементы вроде видов оружия и новых противников.

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