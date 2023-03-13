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40 минут назад

Victoria 3 получила масштабное обновление и свежий набор музыки

Игромания.ру

Создатели Victoria 3 объявили о релизе обновления 1.2 и выходе свежего набора музыки для проекта — Melodies for the Masses.

Victoria 3 получила масштабное обновление и свежий набор музыки
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сами музыкальные композиции были вдохновлены жизнью обычных трудяг вроде фермеров в период до урбанизации Нового времени. В общей сложности в набор входит 14 треков, которые помогут игрокам ещё глубже погрузиться в атмосферу проекта.

При этом обновление 1.2 месяц находилось в стадии бета-тестирования, а изменения коснулись элементов экономики (к примеру — инвестиций и участия государства), отдельных цепочек событий и так далее. Ещё в игру добавили новые детали вроде музыкального плеера, очереди технологических исследований, новые записи в журнале и тому подобное.

Геймплей был улучшен по всем направлениям, включая боевые столкновения, те же события, баланс, поведение искусственного интеллекта, интерфейс и многим другим. Кроме того, авторы поработали над производительностью, художественной частью, поддержкой модов и исправили различные ошибки с багами, включая и шероховатости в локализациях.

С полным списком улучшений можно ознакомиться на форуме Victoria 3. Ранее, кстати, стало известно, что игра стала главной движущей силой финансовых успехов Paradox Interactive за 2022 год.

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