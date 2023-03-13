Авторы Bleak Faith: Forsaken объяснили «следы» анимации Elden Ring в игре

Разработчики ролевого боевика Bleak Faith: Forsaken отреагировали на обвинения в «краже» анимаций проектов FromSoftware, объяснив ситуацию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее пользователи заметили, что движения отдельных врагов новинки в бою чрезвычайно напоминают о поведении противников из Bloodborne, Elden Ring и так далее. Некоторые игроки тогда, правда, предположили, что авторы Bleak Faith просто купили похожие ассеты — так и оказалось.

Создатели приобрели их в магазине Epic, оставив ссылку на конкретного продавца под ником PersiaNinja — заодно они отметили, что создавали большую часть игры своими силами, купив лишь малую долю сторонних ассетов.

При этом разработчики добавили, что та же FromSoftware приобретает чужие материалы гораздо чаще, к тому же некоторые из этих ассетов постоянно переходят между их разными играми.

Ещё ранее создателей Bleak Faith обвинили в том, что некоторые иллюстрации в игре были созданы с помощью нейросети — в ответ авторы пообещали переделать отдельные иконки проекта.