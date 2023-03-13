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1 час назад

Будущее здесь: вышла первая версия фанатского «ремастера» Cyberpunk 2077

Игромания.ру

Пользователь под ником Halk Hogan представил первую версию своего мода для Cyberpunk 2077, который улучшает текстуры.

Вышла первая версия фанатского «ремастера» Cyberpunk 2077
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее подобное творение тот же автор выпустил для триквела «Ведьмака» (The Witcher 3 HD Reworked Project). Как и в первом случае, он переработал текстуры объектов и поверхностей, постаравшись сохранить оригинальный художественный стиль и производительность «Киберпанка».

Сама модификация вышла в двух версиях, ориентируясь на разные видеокарты и другие особенности — основная, к примеру, рекомендуется для дисплеев с поддержкой 2К и 4К. При этом один вариант увеличивает потребление памяти на 400 Мб, а другой — на 800 Мб.

Кроме того, во втором квартале этого года автор выпустит улучшенную версию мода для обновлённой версии того же третьего «Ведьмака» — первый вариант его работы вошёл в официальное переиздание проекта.

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