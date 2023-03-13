Вышла первая версия фанатского «ремастера» Cyberpunk 2077

Пользователь под ником Halk Hogan представил первую версию своего мода для Cyberpunk 2077, который улучшает текстуры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее подобное творение тот же автор выпустил для триквела «Ведьмака» (The Witcher 3 HD Reworked Project). Как и в первом случае, он переработал текстуры объектов и поверхностей, постаравшись сохранить оригинальный художественный стиль и производительность «Киберпанка».

Сама модификация вышла в двух версиях, ориентируясь на разные видеокарты и другие особенности — основная, к примеру, рекомендуется для дисплеев с поддержкой 2К и 4К. При этом один вариант увеличивает потребление памяти на 400 Мб, а другой — на 800 Мб.