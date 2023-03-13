В сети появился список достижений ремейка Resident Evil 4

До релиза ремейка Resident Evil 4 осталось около полутора недель, но в сети уже появились достижения готовящегося хоррора. Упоминается, что источником достижений якобы послужил стример, который делился роликами с игрой (теперь недоступными).

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В представленном списке, состоящем из 38 позиций, можно увидеть много стандартных действий вроде улучшения оружия, победы над врагами, получения всех видов оружия и т.п. Но среди разных вариантов прохождения на тех или иных уровнях сложности есть, например, упоминание завершения основной истории менее чем за 8 часов. Также добавим, что, судя по всему, сам список далеко не полный.

Так или иначе, но ознакомиться с опубликованными достижениями можно здесь.