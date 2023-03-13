В сети появился список достижений ремейка Resident Evil 4

До релиза ремейка Resident Evil 4 осталось около полутора недель, но в сети уже появились достижения готовящегося хоррора. Упоминается, что источником достижений якобы послужил стример, который делился роликами с игрой (теперь недоступными).
В представленном списке, состоящем из 38 позиций, можно увидеть много стандартных действий вроде улучшения оружия, победы над врагами, получения всех видов оружия и т.п. Но среди разных вариантов прохождения на тех или иных уровнях сложности есть, например, упоминание завершения основной истории менее чем за 8 часов. Также добавим, что, судя по всему, сам список далеко не полный.
Так или иначе, но ознакомиться с опубликованными достижениями можно здесь.
Напомним, что ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. Ранее в сети появились предварительные обзоры хоррора, а пользователи провели несколько сравнений уже доступной демоверсии — на консолях PlayStation и на PC, PS5, Xbox Series.