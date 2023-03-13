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22 минуты назад

Microsoft действительно пропустит «выставочную» часть E3 2023

Игромания.ру

В начале года журналисты поделились сведениями, якобы Nintendo, Sony и Microsoft (возможно, из-за снижения бюджета на маркетинг) пропустят E3 2023. Первая уже подтвердила эту информацию, а теперь насчёт участия в выставке высказалась Microsoft.

Microsoft пропустит «выставочную» часть E3 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщил представитель компании IGN (на что обратили внимание на StopGame), сейчас Microsoft прежде всего нацелена на проведение своего шоу 11 июня. Оно будет посвящено Starfield, которая выйдет 6 сентября.

«Мы также с нетерпением ждём совместной трансляции нашего мероприятия в рамках E3 Digital, но не будем присутствовать на выставочной площадке E3».

Сама E3 2023 пройдёт в период с 13 по 16 июня, а организаторы выставки обещают стенды крупнейших игровых компаний.

Игры,Microsoft,
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