Microsoft пропустит «выставочную» часть E3 2023

В начале года журналисты поделились сведениями, якобы Nintendo, Sony и Microsoft (возможно, из-за снижения бюджета на маркетинг) пропустят E3 2023. Первая уже подтвердила эту информацию, а теперь насчёт участия в выставке высказалась Microsoft.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как сообщил представитель компании IGN (на что обратили внимание на StopGame), сейчас Microsoft прежде всего нацелена на проведение своего шоу 11 июня. Оно будет посвящено Starfield, которая выйдет 6 сентября.

«Мы также с нетерпением ждём совместной трансляции нашего мероприятия в рамках E3 Digital, но не будем присутствовать на выставочной площадке E3».