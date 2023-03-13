Microsoft пропустит «выставочную» часть E3 2023

В начале года журналисты поделились сведениями, якобы Nintendo, Sony и Microsoft (возможно, из-за снижения бюджета на маркетинг) пропустят E3 2023. Первая уже подтвердила эту информацию, а теперь насчёт участия в выставке высказалась Microsoft.
Как сообщил представитель компании IGN (на что обратили внимание на StopGame), сейчас Microsoft прежде всего нацелена на проведение своего шоу 11 июня. Оно будет посвящено Starfield, которая выйдет 6 сентября.
«Мы также с нетерпением ждём совместной трансляции нашего мероприятия в рамках E3 Digital, но не будем присутствовать на выставочной площадке E3».
Сама E3 2023 пройдёт в период с 13 по 16 июня, а организаторы выставки обещают стенды крупнейших игровых компаний.