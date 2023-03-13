В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
17 минут назад

Создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 взломали и поставили ультиматум

Lenta.ru

Хакеры взломали создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 и украли большое количество посвященных игре материалов. Факт взлома подтвердили представители GSC Game World в официальном аккаунте студии в Twitter.

Хакеры поставили ультиматум создателям S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: GSC GAME WORLDGSC GAME WORLD

12 марта в аккаунте GSC Game World появилось сообщение о том, что авторов игры взломали и похитили связанные с тайтлом изображения. В компании отметили, что подвергались различным хакерским атакам больше года.

«Подобные испытания побуждают нас работать еще усерднее», — отметили представители GSC.

Реакция украинской студии последовала после публикации в сообществе «ВКонтакте» «Вестник "Того Самого Сталкера"» скриншотов, артов и моделей персонажей из игры. Хакеры заявили, что в их распоряжении есть «десятки гигабайт» данных о S.T.A.L.K.E.R. 2 — неизвестные заявили, что могут выложить их в сеть, и поставили разработчикам ультиматум.

В частности, создателям игры предложили «переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России», а также извиниться перед геймерами из этих стран. Кроме того, авторы сообщения призвали вернуть русскую локализацию в S.T.A.L.K.E.R. 2. «Не надо из-за политики портить людям игру», — заключили энтузиасты, пообещав в случае неисполнения ультиматума до 15 марта опубликовать прочие данные.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — предстоящая игра в жанре шутера от первого лица с открытым миром, продолжение игровой серии S.T.A.L.K.E.R. Тайтл, сроки релиза которого неоднократно переносили, должен выйти на ПК и Xbox в 2023 году.

В конце 2022 года разработчики новой части S.T.A.L.K.E.R. выпустили геймплейный трейлер игры. Создатели игры показали геймплейные кадры, продемонстрировали борьбу с монстрами и стрельбу из нескольких видов оружия.

Игры,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий