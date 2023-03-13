Sony надеется продать больше 60 млн PlayStation 5

Руководитель Sony Хироки Тотоки во время разговора с инвесторами сообщил о том, что компания рассчитывает продать больше 60 млн PlayStation 5. Речь идёт о продажах за весь жизненный цикл платформы. На сегодняшний день общие поставки PlayStation 5 уже превышают 32,1 млн устройств.

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Тотоки напомнил, что Sony удалось продать свыше 117 млн PlayStation 4 — данные актуальны на конец марта 2022 года. В целом реализация прошлого поколения происходила быстрее, но компания уверена в своей «лояльной аудитории», которая в итоге может перейти с PS4 на PS5.

При этом вместе с текущим поколением Sony удалось привлечь и новых пользователей. Сообщается, что около 30% владельцев PS5 не имеют PS4. Всё это даёт компании хороший потенциал для расширения экосистемы PS5 и развития на сторонних платформах — PC и мобильных устройствах.