Утечка по ремейку Resident Evil 4: геймплей, катсцены и новый образ Ады Вонг

Некоторые пользователи получили доступ к ремейку Resident Evil 4 раньше времени, поэтому в сети уже можно найти различные геймплейные видео и катсцены. Предупреждаем, что в роликах содержатся спойлеры, поэтому рекомендуем смотреть на свой страх и риск.Геймплей 1Геймплей 2Геймплей и катсценыЛеон и ЭшлиЛеон и ЛуисУтечка также позволила взглянуть на обновлённую Аду Вонг, которая сменила своё культовое красное платье на более практичный образ. Многие фанаты отмечают, что новая одежда кажется более подходящей к месту и атмосфере событий ремейка, но при этом не изменяет оригинальному стилю (и высокие каблуки никуда не делись). Спойлер! Скриншоты с АдойНапомним, что ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на PC, обоих поколениях PlayStation и Xbox Series. Ранее в сети появились предварительные обзоры хоррора, а пользователи провели несколько сравнений уже доступной демоверсии — на консолях PlayStation и на PC, PS5, Xbox Series.