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1 час назад

Авторы Guilty Gear Strive представили нового бойца второго сезонного пропуска

Игромания.ру

Arc System Works анонсировала нового бойца Guilty Gear Strive в составе второго сезонного пропуска — им стал персонаж по имени Bedman?. Похоже, что в этот раз под именем Bedman? будет сражаться Делайла, сестра оригинального Бэдмена, который впервые появился в Guilty Gear Xrd: Sign. Новый боец появится в игре 6 апреля — вместе с новой боевой ареной под названием Fairy’s Forest Factory.

Авторы Guilty Gear Strive представили нового бойца второго сезонного пропуска
Фото: Игромания.руИгромания.ру

А в мае этого года разработчики планируют выпустить последнего персонажа второго сезонного пропуска.

Guilty Gear Strive вышла в июне 2021 года на PlayStation и PC. Несколько дней назад файтинг стал доступен на консолях Xbox и в подписке Game Pass.

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