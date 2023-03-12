Авторы Guilty Gear Strive представили нового бойца второго сезонного пропуска

Arc System Works анонсировала нового бойца Guilty Gear Strive в составе второго сезонного пропуска — им стал персонаж по имени Bedman?. Похоже, что в этот раз под именем Bedman? будет сражаться Делайла, сестра оригинального Бэдмена, который впервые появился в Guilty Gear Xrd: Sign. Новый боец появится в игре 6 апреля — вместе с новой боевой ареной под названием Fairy’s Forest Factory.