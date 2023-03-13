В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
39 минут назад

Купившие Atomic Heart в VK Play игроки пожаловались на устаревшую версию игры в магазине

Ferra.ruиещё 2

Официально российские пользователи могут приобрести игру Atomic Heart лишь в сервисе VK Play. Уже один этот факт вызвал негатив среди немалого количества геймеров.

Версия Atomic Heart для VK Play не получает своевременные обновления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но шло время и, вроде как, многие из них даже смирились с невозможностью приобрести долгожданный шутер где-либо ещё.

И вот, как стало известно, версия Atomic Heart для VK Play имеет отличительную особенность от Steam-версии или какой-либо ещё — обновления для неё выходят с заметной задержкой.

Представители VK пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. И это несмотря на то, что жалобы заполонили комментарии под последними постами об игре в соцсети.

Но есть и вполне рабочий способ решения проблемы. Один из них — приобрести игру через турецкий Steam- аккаунт, который предлагает своевременный выпуск патчей и поддержку достижений.

Отметим, что, несмотря на перечисленные выше проблемы, Atomic Heart уже завоевала большую популярность, попав в топ-10 самых скачиваемых игр для PS5 в США и Европе в феврале.

Не так давно разработчики из Mundfish заявили, что в стенах компании рассматривается возможность создания следующей игры во вселенной проекта.

Игры,Ситуация в мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий