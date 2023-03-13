Версия Atomic Heart для VK Play не получает своевременные обновления

Официально российские пользователи могут приобрести игру Atomic Heart лишь в сервисе VK Play. Уже один этот факт вызвал негатив среди немалого количества геймеров.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но шло время и, вроде как, многие из них даже смирились с невозможностью приобрести долгожданный шутер где-либо ещё.

И вот, как стало известно, версия Atomic Heart для VK Play имеет отличительную особенность от Steam-версии или какой-либо ещё — обновления для неё выходят с заметной задержкой.

Представители VK пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. И это несмотря на то, что жалобы заполонили комментарии под последними постами об игре в соцсети.

Но есть и вполне рабочий способ решения проблемы. Один из них — приобрести игру через турецкий Steam- аккаунт, который предлагает своевременный выпуск патчей и поддержку достижений.

Отметим, что, несмотря на перечисленные выше проблемы, Atomic Heart уже завоевала большую популярность, попав в топ-10 самых скачиваемых игр для PS5 в США и Европе в феврале.