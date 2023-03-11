У CS:GO очередной рекорд посещаемости: почти полтора миллиона игроков

Пару недель назад онлайновый шутер Counter-Strike: Global Offensive поставил рекорд по одновременному онлайну. Тогда в игре зафиксировали 1 320 219 одновременных игроков. А теперь этот рекорд оказался побит: теперь показатель максимального онлайна составляет 1 420 183 уникальных пользователей.

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Рост интереса к CS:GO замечен на фоне слухов о грядущем обновлении движка Source 2. Ссылки на это были замечены в начале марта в обновлениях драйверов Nvidia. Аналитики и инсайдеры утверждают, что обновление уже готово и выйдет в ближайшем будущем.

Counter-Strike: Global Offensive, вышедшая в 2012 году, быстро собрала базу преданных игроков, и с годами её популярность не уменьшается. Интерес к ней резко вырос в 2020 году, в период вынужденной изоляции из-за пандемии Covid-19.