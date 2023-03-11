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3 часа назад

Сервера шутера Lemnis Gate закроют в июле

Игромания.ру

Студия Ratloop Games и издательство Frontier Foundry объявили о закрытии серверов стратегического пошагового шутера Lemnis Gate. С 11 апреля прекратятся продажи игры на всех платформах, а 11 июля владельцы РС-версии полностью утратят доступ к игре. На консолях можно будет продолжать пользоваться режимом обучения и локальным мультиплеером.

Сервера шутера Lemnis Gate закроют в июле
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Релиз Lemnis Gate состоялся в сентябре 2021 года, и игру подавали как новое слово в онлайновых боевиках. И она собрала очень положительные отзывы в Steam с 85% рекомендаций. Однако революционному шутеру не удастся дотянуть до своей второй годовщины.

Создатели Lemnis Gate не сообщают о причинах закрытия серверов. Однако они благодарят всех, кто поддерживал этот амбициозный проект, и сообщают, что с радостью следили за умопомрачительными стратегиями, которые разворачивали игроки.

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