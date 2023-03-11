В шпионском боевике Deceive Inc проходит открытое бета-тестирование

Студия Sweet Bandits и издательство Tripwire Interactive проводят открытое кроссплатформенное бета-тестирование ретро-шутера Deceive Inc. Оно продлится до 13 марта, и все желающие могут познакомиться с игрой в Steam, Epic Games Store и на консолях PlayStation и Xbox.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

С версией, вынесенной на открытое тестирование, игроки могли познакомиться в ходе фестиваля Steam «Играм быть». На этот раз разработчики хотят убедиться, что кроспплей между РС и консолями работает как должно. Но в игру уже успели внести ряд правок по итогам отзывов.

В новой версии, в частности, охранники будут реагировать на наши действия только на определённом расстоянии, так что бесконечная волна подтягивающихся из дальних комнат стражей порядка больше не грозит. А поведение NPC станет более детализованным из-за появления разных уровней подозрительности.