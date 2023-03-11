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1 час назад

Тикторкеры стали сливать видео с прохождением Resident Evil 4

Газета.Ru

В TikTok стали появляться записи игрового процесса ремейка Resident Evil 4, на что обратил внимание главный редактор Insider-Gaming Том Хендерсон. При этом полноценный релиз игры состоится лишь в конце марта.

Тикторкеры стали сливать видео с прохождением Resident Evil 4
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, кроме ничем непримечательных сцен в соцсети можно обнаружить видеоролики с демонстрацией боев с боссами из Resident Evil 4 или даже отрывки, содержащие спойлеры.

Как отмечает Хендерсон, изначально видео с Resident Evil 4 появились на Twitch — некоторые пользователи запускали прямые трансляции, играя в еще невышедший хоррор. Однако после блокировки подобного контента, часть авторов перешла в TikTok. Обнаруженные видеоролики, как правило, были сняты с мобильных устройств.

Откуда у геймеров появились полноценные копии игры, неизвестно. По данным Хендерсона, Capcom предоставила многим блогерам и журналистам доступ к Resident Evil 4, и, возможно, авторы сливов заполучили копию подобным образом.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта 2023 года на ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox Series X/S.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что студия Mundfish подтвердила планы о создании Atomic Heart 2.

Игры,Том Хендерсон,
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