Студия Mundfish подтвердила планы о создании Atomic Heart 2

Вместе с тем разработчики заявили, что в данный момент ведется работа над четырьмя дополнениями к Atomic Heart, которые были анонсированы ранее. Макаренков также попросил у разработчиков информацию о продажах Atomic Heart, однако в Mundfish заявили, что пока не готовы озвучить подробности. Блогер предполагает, что данные о количестве проданных копий появятся в ближайшее время, так как представители заявили, что у студии есть "запланированный инфоповод на эту тему".