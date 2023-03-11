Студия Mundfish подтвердила планы о создании Atomic Heart 2

Студия Mundfish подтвердила планы о разработке продолжения Atomic Heart. Об этом в своем новом видео рассказал бывший главред "Игромании" и блогер Алексей Макаренков.
Макаренков обратился к разработчикам шутера, задав им несколько вопросов о текущем состоянии Atomic Heart и планах студии на создание сиквела.
"Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть", - привел слова Mundfish Макаренков.
Вместе с тем разработчики заявили, что в данный момент ведется работа над четырьмя дополнениями к Atomic Heart, которые были анонсированы ранее. Макаренков также попросил у разработчиков информацию о продажах Atomic Heart, однако в Mundfish заявили, что пока не готовы озвучить подробности. Блогер предполагает, что данные о количестве проданных копий появятся в ближайшее время, так как представители заявили, что у студии есть "запланированный инфоповод на эту тему".
Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что энтузиаст выпустил короткометражный фильм по мотивам Atomic Heart.