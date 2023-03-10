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10 минут назад

Для Atomic Heart вышел большой патч, исправляющий работу «развратной» «Элеоноры»

Газета.Ru

Студия Mundfish обновила Atomic Heart до версии 1.3.4.0, исправив в игре ряд ошибок и добавив в нее несколько новых функций. Об этом сообщает издание DTF.

Разработчики Atomic Heart починили «развратный» робошкаф «Элеонора»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Опубликованный патч призван улучшить техническое состояние новинки. Так, например, в игре появилась настройка поля зрения, улучшилась поддержка дисплеев ультраширокого формата, были устранены баги, связанные с получением достижений «Атомное сердце» и Сканер, и другие незначительные проблемы.

Особого внимания разработчиков удостоилась «Элеонора», робошкаф для создания и улучшения предметов, который заигрывает с главным героем и делает пошлые намеки. В Mundfish устранили проблему, из-за которой игра зависала при получении предметов у «Элеоноры», улучшили отображение интерфейса робошкафа на экранах с соотношением сторон 16:10 и 21:9 и внесли еще несколько косметических дополнений.

По данным DTF, будущие обновления Atomic Heart разработчики посвятят оптимизации игры для портативной консоли Steam Deck.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что российская стримерша Алина Рин показала косплей «озабоченной» Элеоноры из Atomic Heart.

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