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57 минут назад

Свирепого Пола Феникса на байке показали в новом трейлере Tekken 8

Игромания.ру

Новый трейлер игрового процесса Tekken 8 посвятили Полу Фениксу — ветерану серии, который появился ещё в первой части. Что интересно, его амплуа заметно изменилось.

Свирепого Пола Феникса на байке показали в новом трейлере Tekken 8
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Если раньше Пол предпочитал носить боевое кимоно, то теперь он разъезжает на байке в образе «плохого парня» в кожаной куртке. Укладка волос стала более свободной, но привычка крушить кирпичные стены никуда не делась. В этот раз под горячую руку Феникса попал и его давний товарищ Маршалл Ло, на котором Пол испытал несколько приёмов и связку из мощных ударов.

Что касается слогана персонажа, то он звучит так: «Борьба — это навык, которым он овладел с помощью причёски… Ой! С помощью таланта!»

Ранее авторы уже показывали трейлеры Нины Уильямс, Кадзуя Мисимы и Дзина Кадзамы. Файтинг Tekken 8 разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата выхода неизвестна.

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