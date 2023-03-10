Свирепого Пола Феникса на байке показали в новом трейлере Tekken 8

Новый трейлер игрового процесса Tekken 8 посвятили Полу Фениксу — ветерану серии, который появился ещё в первой части. Что интересно, его амплуа заметно изменилось.
Если раньше Пол предпочитал носить боевое кимоно, то теперь он разъезжает на байке в образе «плохого парня» в кожаной куртке. Укладка волос стала более свободной, но привычка крушить кирпичные стены никуда не делась. В этот раз под горячую руку Феникса попал и его давний товарищ Маршалл Ло, на котором Пол испытал несколько приёмов и связку из мощных ударов.
Что касается слогана персонажа, то он звучит так: «Борьба — это навык, которым он овладел с помощью причёски… Ой! С помощью таланта!»
Ранее авторы уже показывали трейлеры Нины Уильямс, Кадзуя Мисимы и Дзина Кадзамы. Файтинг Tekken 8 разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата выхода неизвестна.