Свирепого Пола Феникса на байке показали в новом трейлере Tekken 8

Если раньше Пол предпочитал носить боевое кимоно, то теперь он разъезжает на байке в образе «плохого парня» в кожаной куртке. Укладка волос стала более свободной, но привычка крушить кирпичные стены никуда не делась. В этот раз под горячую руку Феникса попал и его давний товарищ Маршалл Ло, на котором Пол испытал несколько приёмов и связку из мощных ударов.