В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

В сети появилась новая информация об онлайн-игре в серии The Last of Us

Газета.Ruиещё 2

Неанонсированная онлайн-игра во вселенной The Last of Us, скорее всего, выйдет не только на новой PlayStation 5, но и на консоли прошлого поколения PlayStation 4. Об этом сообщает инсайдерский профиль в Twitter под названием The Last of Us Multiplayer Info.

В сети появилась новая информация об онлайн-игре в серии The Last of Us
Фото: FactionsNDC/TwitterFactionsNDC/Twitter

По данным информатора, в настоящее время студия Naughty Dog, отвечающая за The Last of Us, ищет помощников "для тестирования качества многопользовательской игры". К своему сообщению инсайдер прикрепил скриншот вакансии, где указаны требования к соискателям. Один из пунктов гласит, что тестировщик должен иметь "знания по работе с PlayStation 5 и PlayStation 4".

"Потенциально кроссплатформенный мультиплеер?", – задался вопросом автор профиля The Last of Us Multiplayer Info.

За сутки пост инсайдера набрал 15,4 тыс. просмотров, а также более 200 лайков.

Про мультиплеерную игру во вселенной The Last of Us известно немногое. Студия Naughty Dog подтвердила существование проекта только в июне 2022 года. Тогда же разработчики сообщили, что это будет самый амбициозный проект в истории коллектива.

Ранее "Газета.Ru" писала о системных требованиях The Last of Us Part I для ПК.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий