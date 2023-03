В сети появилась новая информация об онлайн-игре в серии The Last of Us

Неанонсированная онлайн-игра во вселенной The Last of Us, скорее всего, выйдет не только на новой PlayStation 5, но и на консоли прошлого поколения PlayStation 4. Об этом сообщает инсайдерский профиль в Twitter под названием The Last of Us Multiplayer Info.

По данным информатора, в настоящее время студия Naughty Dog, отвечающая за The Last of Us, ищет помощников "для тестирования качества многопользовательской игры". К своему сообщению инсайдер прикрепил скриншот вакансии, где указаны требования к соискателям. Один из пунктов гласит, что тестировщик должен иметь "знания по работе с PlayStation 5 и PlayStation 4".

"Потенциально кроссплатформенный мультиплеер?", – задался вопросом автор профиля The Last of Us Multiplayer Info.

За сутки пост инсайдера набрал 15,4 тыс. просмотров, а также более 200 лайков.

Про мультиплеерную игру во вселенной The Last of Us известно немногое. Студия Naughty Dog подтвердила существование проекта только в июне 2022 года. Тогда же разработчики сообщили, что это будет самый амбициозный проект в истории коллектива.