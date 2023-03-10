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21 минуту назад

В новом патче для Atomic Heart появилась настройка поля зрения

Игромания.ру

Для Atomic Heart вышел очередной патч, который привносит в игру долгожданную функцию — возможность настроить поле зрения (FOV). Кроме того, появились и другие изменения, полный список которых опубликовали разработчики.

В новом патче для Atomic Heart появилась настройка поля зрения
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К настройке FOV добавились и исправления сверхширокого экрана. Также при первоначальном запуске озвучка отныне не становится английской по умолчанию, а достижения лишились проблем с разблокировкой и сохранением прогресса. Не обошли стороной и техническое состояние: было исправлено множество багов в интерфейсе, заданиях, открытом мире и других элементах игры.

Обладатели компьютеров лишились ускорения мыши и проблемы с блокировкой при многократном нажатии пробела.

На данный момент патч недоступен игрокам VK Play. В Steam обновление весит 3 ГБ, на PlayStation 5 размер составил 5 ГБ, а на Xbox целых 31 ГБ. Недавно пиратский сайт предлагал пользователям купить Atomic Heart в VK Play, а Минцифры Украины потребовало запретить продажи игры по всему миру. Также была выяснена стоимость жилья виртуальных персонажей в реальном мире.

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