В новом патче для Atomic Heart появилась настройка поля зрения

Для Atomic Heart вышел очередной патч, который привносит в игру долгожданную функцию — возможность настроить поле зрения (FOV). Кроме того, появились и другие изменения, полный список которых опубликовали разработчики.

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К настройке FOV добавились и исправления сверхширокого экрана. Также при первоначальном запуске озвучка отныне не становится английской по умолчанию, а достижения лишились проблем с разблокировкой и сохранением прогресса. Не обошли стороной и техническое состояние: было исправлено множество багов в интерфейсе, заданиях, открытом мире и других элементах игры.

Обладатели компьютеров лишились ускорения мыши и проблемы с блокировкой при многократном нажатии пробела.