Ремейк Resident Evil 4 сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором автор сравнил демоверсию ремейка Resident Evil 4 на трёх разных платформах: PS4, PS4 Pro и PS5. Результаты можно увидеть в ролике.
Вряд ли для кого-то это станет неожиданностью, но на PS5 проект выглядит лучше всего. На этой консоли у тайтла качественнее текстуры, модели, тени, эффекты и многое другое. Также на PS5 очень быстрые загрузки, которые превышают показатели PS4 и PS4 Pro в пять раз.
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Capcom.
Напомним, что демоверсия игры доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Сам ремейк выйдет 24 марта на этих же платформах. Проект будет полностью поддерживать русский язык — даже озвучку.