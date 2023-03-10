Ремейк Resident Evil 4 сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

Вряд ли для кого-то это станет неожиданностью, но на PS5 проект выглядит лучше всего. На этой консоли у тайтла качественнее текстуры, модели, тени, эффекты и многое другое. Также на PS5 очень быстрые загрузки, которые превышают показатели PS4 и PS4 Pro в пять раз.